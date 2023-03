Udinese-Milan, Ibrahimovic: “Leao non sembra felice: ha tanta pressione” (Di domenica 19 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 marzo 2023) Zlatan, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - MilanSpazio : Parolo sul Milan: “Hanno la testa alla Champions” - MilanSpazio : Ibrahimovic sicuro sul Milan: “Non abbiamo esperienza!”, poi la rivelazione sul rigore -