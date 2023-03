Udinese-Milan, i rossoneri non tornano al successo: la delusione di Crudeli (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la sconfitta di Firenze e il brutto pareggio interno contro la Salernitana, il Milan cade 3-1 in casa dell’Udinese nella 27esima giornata della Serie A 2022/2023. Il team di Pioli ha conquistato solo 15 punti nelle ultime 12 gare di campionato e adesso il quarto posto vacilla, messo seriamente nel mirino dalla Roma. Al Milan non è bastata la rete su rigore di Zlatan Ibrahimovic e ha incassato i gol di Roberto Pereyra, Beto e Kingsley Ehizibue. Il telecronista, noto tifoso rossonero, Tiziano Crudeli ha, così, mostrato tutta la sua delusione per quest’altro risultato negativo. Ecco il VIDEO della reazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la sconfitta di Firenze e il brutto pareggio interno contro la Salernitana, ilcade 3-1 in casa dell’nella 27esima giornata della Serie A 2022/2023. Il team di Pioli ha conquistato solo 15 punti nelle ultime 12 gare di campionato e adesso il quarto posto vacilla, messo seriamente nel mirino dalla Roma. Alnon è bastata la rete su rigore di Zlatan Ibrahimovic e ha incassato i gol di Roberto Pereyra, Beto e Kingsley Ehizibue. Il telecronista, noto tifoso rossonero, Tizianoha, così, mostrato tutta la suaper quest’altro risultato negativo. Ecco ildella reazione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - Moixus1970 : RT @sportface2016: #Thiaw combina un disastro, ma #Pioli non è da meno: il #Milan non c'è più. Le pagelle e i voti di #UdineseMilan https:… - VincenzoMerante : RT @Spina14_acm: Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza ?? Atalanta ?? Fiorentina ?? Salernitana ?? Udinese ?? Punti disponib… -