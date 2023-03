Udinese-Milan, CorSport: il rigore assegnato da Doveri lascia più che una semplice perplessità (Di domenica 19 marzo 2023) Il giorno dopo del tracollo del Milan, i quotidiani analizzano anche la prova del direttore di gara. Doveri ieri sera arbitrava il Milan per la prima volta nel 2023 e la direzione della gara da parte dell’arbitro della sezione di Roma 1 non è stata delle migliori. Per il Corriere dello Sport la prestazione non è sufficiente, solo 5,5 per Doveri che alla fine del primo tempo a Udine ha preso una discutibile decisione sul calcio di rigore. Scrive il quotidiano: “L’episodio più discusso alla fine del primo tempo: Leao e Bijol vanno sul pallone, la sfera rimbalza sul ginocchio del giocatore dell’Udinese e poi va a impattare sul braccio sinistro, palesemente largo. Doveri non interviene, valutando evidentemente il gesto come “autogiocata” di Bijol ma dopo l’Ofr prevale la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Il giorno dopo del tracollo del, i quotidiani analizzano anche la prova del direttore di gara.ieri sera arbitrava ilper la prima volta nel 2023 e la direzione della gara da parte dell’arbitro della sezione di Roma 1 non è stata delle migliori. Per il Corriere dello Sport la prestazione non è sufficiente, solo 5,5 perche alla fine del primo tempo a Udine ha preso una discutibile decisione sul calcio di. Scrive il quotidiano: “L’episodio più discusso alla fine del primo tempo: Leao e Bijol vanno sul pallone, la sfera rimbalza sul ginocchio del giocatore dell’e poi va a impattare sul braccio sinistro, palesemente largo.non interviene, valutando evidentemente il gesto come “autogiocata” di Bijol ma dopo l’Ofr prevale la ...

