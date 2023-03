Udinese-Milan (3-1), Pioli: “Sono deluso dal nostro lavoro” (Di domenica 19 marzo 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la brutta prestazione contro l’Udinese allenato da Sottil. Alla Dacia Arena i rossoneri soffrono per novanta minuti l’intensità e la cattiveria imposta dai giocatori bianconeri. Troppo tardivi anche i cambi, inspiegabili gli ingressi di Krunic e Rebic nel momento in cui si deve recuperare una partita. Preoccupante il goal subito dopo due minuti dal pareggio di Ibrahimovic. Udinese-Milan, Pioli: “Non siamo al nostro livello” Il tecnico della squadra Milanese ha parlato cosi della gara e del momento dei suoi: “Partita negativa. Quando la sviluppiamo così, senza precisione né attenzione significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo la brutta prestazione contro l’allenato da Sottil. Alla Dacia Arena i rossoneri soffrono per novanta minuti l’intensità e la cattiveria imposta dai giocatori bianconeri. Troppo tardivi anche i cambi, inspiegabili gli ingressi di Krunic e Rebic nel momento in cui si deve recuperare una partita. Preoccupante il goal subito dopo due minuti dal pareggio di Ibrahimovic.: “Non siamo allivello” Il tecnico della squadraese ha parlato cosi della gara e del momento dei suoi: “Partita negativa. Quando la sviluppiamo così, senza precisione né attenzione significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre ...

