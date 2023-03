Udinese-Milan 3-1 | Pioli | «Quando una squadra gioca così vuol dire che l’allenatore ha lavorato male»

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilè stato battuto dall’3-1. Ladi Stefanoè crollata. La Champions è sempre più lontana. Ieridelè apparso nervoso, scrive la Gazzetta dello Sport. “Due minuti dopo aver applaudito il rigore del pariè una furia: succede che Beto ha appena riportato l’in vantaggio erossonero ha un gesto di rabbia insolito. Non è più il tempo di essere comprensivi: ilcampione ha la responsabilità di onorare il suo passato e la necessità di riportarsi tra le prime quattro squadre del campionato”. Le assenze (Theo Hernandez, Giroud e Messias) non possono essere un alibi. “Ilè colpevole. Sul banco degli imputati finisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - andreastoolbox : Udinese-Milan 3-1: Ibrahimovic di nuovo titolare non basta, i friulani riaprono la crisi rossonera - la Repubblica… - Milannews24_com : Ibrahimovic: «Devo preparare la squadra nel miglior modo» -

I secondi siamo noi . No, sul campo siamo noi. Poche ore dopo le parole a punti dei due allenatori si materializza alla Dacia Arena la sconfitta di uninguardabile (ai suoi massimi fisici e tecnici) e i secondi restano tali, tanto i reali quanto i virtuali . Ascoltate le puntualizzazioni di Inzaghi e Allegri, i napoletani "liberati" ...Dopo un filotto di tre partite senza subire gol, ilha incassato due schiaffi dalla Fiorentina, uno dalla Salernitana e tre dall', che non vinceva in casa da fine settembre (3 - 1 all'...L'vince con le solite armi: corse generose, applicazione e voglia di guadagnarsi una serata di gloria. Dove sta con la testa ilA Udine, per volere del calendario, o alla Champions ...

L'argentino ex Udinese è destinato a lasciare l'Atletico Madrid in ... Rodrigo De Paul – calciomercatoweb.it Inter e Juventus, ma forse anche il Milan non hanno smesso di seguirlo, consci però del ...