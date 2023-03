Udinese, Beto: «Sono finalmente contento di aver vinto davanti ai nostri tifosi» (Di domenica 19 marzo 2023) Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ad Udinese Tv dopo la partita di campionato vinta ieri contro il Milan per 3-1 Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ad Udinese Tv. PAROLE – «Sono felice, ho segnato in un momento importante per la partita. E’ stata mia la colpa per la ripetizione del rigore, ma ho rimediato. Ma Sono molto più contento e felice di aver vinto finalmente davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato bene con la mentalità giusta e non abbiamo lasciato creare tante occasioni al Milan. Stiamo dimostrando nelle ultime partire che vogliamo vincere fare di più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023), attaccante dell’, ha parlato adTv dopo la partita di campionato vinta ieri contro il Milan per 3-1, attaccante dell’, ha parlato adTv. PAROLE – «felice, ho segnato in un momento importante per la partita. E’ stata mia la colpa per la ripetizione del rigore, ma ho rimediato. Mamolto piùe felice diai. Abbiamo giocato bene con la mentalità giusta e non abbiamo lasciato creare tante occasioni al Milan. Stiamo dimostrando nelle ultime partire che vogliamo vincere fare di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - CB_Ignoranza : Gli ultimi 5 minuti di Udinese-Milan: -46' Rigore per il Milan; -47' Silvestri para il rigore; -48' il VAR fa ripet… - FBiasin : L’#Udinese batte il #Milan e torna alla vittoria in casa dopo il 3-1 all’#Inter di settembre. La sorpresa non è ta… - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #UdineseMilan Nemmeno il VAR AVAR AVATAR e DOVERI bastano al Milan di #Pioli. Un rigore inventato! La palla tocca pri… - Raffael09417931 : #UdineseMilan Nemmeno il VAR AVAR AVATAR e DOVERI bastano al Milan di #Pioli. Un rigore inventato! La palla tocca… -