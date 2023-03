Udinese, Beto: ‘Napoli? Faccio una buona stagione, poi vediamo che succede’ | Mercato (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 00:56:00 Fermi tutti! Beto, attaccante dell’Udinese e autore del gol del 2-1 contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Prestazione perfetta. Sapevamo che dopo l’1-1 dovevamo riprenderla subito e abbiamo avuto una reazione top. Abbiamo attaccato subito, sapevo che Isaac metteva quel pallone. Mi è piaciuto tanto come abbiamo giocato oggi, sono felice di aver regalato questa gioia ai tifosi“. CONVOCAZIONE MANCATA – “Devo trovare un po’ più di continuità e lavorare. Devo mantenere il fuoco, fare bene l’Udinese e l’opportunità arriverà”. LEAO – “Ho parlato con lui prima della partita e gli ho detto che oggi avrei segnato. Lui mi ha detto: ‘Mamma mia, hai segnato veramente’”. IBRA – “Uno dei miei idoli. Mi piace tanto giocare contro di lui, vederlo. Per me è un’emozione grande perché lo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 00:56:00 Fermi tutti!, attaccante dell’e autore del gol del 2-1 contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Prestazione perfetta. Sapevamo che dopo l’1-1 dovevamo riprenderla subito e abbiamo avuto una reazione top. Abbiamo attaccato subito, sapevo che Isaac metteva quel pallone. Mi è piaciuto tanto come abbiamo giocato oggi, sono felice di aver regalato questa gioia ai tifosi“. CONVOCAZIONE MANCATA – “Devo trovare un po’ più di continuità e lavorare. Devo mantenere il fuoco, fare bene l’e l’opportunità arriverà”. LEAO – “Ho parlato con lui prima della partita e gli ho detto che oggi avrei segnato. Lui mi ha detto: ‘Mamma mia, hai segnato veramente’”. IBRA – “Uno dei miei idoli. Mi piace tanto giocare contro di lui, vederlo. Per me è un’emozione grande perché lo ...

