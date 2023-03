Ucraina ultime notizie. Putin visita Mariupol e le aree occupate (Di domenica 19 marzo 2023) Sfida all’Occidente e a Kiev da parte del presidente russo Vladimir Putin, che a sorpresa ha visitato Mariupol, città simbolo della resistenza Ucraina contro l’invasione russa. Putin è arrivato in elicottero, ha percorso la città a bordo di un veicolo. Successivamente ha tenuto un incontro nella città russa di Rostov, a poca distanza dal confine ucraino. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 marzo 2023) Sfida all’Occidente e a Kiev da parte del presidente russo Vladimir, che a sorpresa hato, città simbolo della resistenzacontro l’invasione russa.è arrivato in elicottero, ha percorso la città a bordo di un veicolo. Successivamente ha tenuto un incontro nella città russa di Rostov, a poca distanza dal confine ucraino.

