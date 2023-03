Ucraina-Russia | Putin in visita a Mariupol

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha effettuato unadi lavoro a. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia russa Tass., che ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e parlato con i residenti locali. Ha guidato un veicolo lungo le stradedi, fermandosi in diverse località. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha fatto una relazione dettagliata sui lavori di ricostruzione della città e della sua periferia. "In particolare, il rapporto ha riguardato la costruzione di nuovi quartieri residenziali, strutture sociali ed educative, infrastrutture di servizio e centri medici", ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino.ha parlato con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia»… - nelloscavo : +++ #Ucraina Ecco il primo report della Commissione d'inchiesta Onu+++ #Russia ha commesso crimini di guerra. La t… - rulajebreal : La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. E' accusato di crimine di guerra di depor… - luke_capitano : RT @ChanceGardi: 1. 'Roman 'Zukhel' Zheleznov, nazista ricercato in Russia per aver sparato alla testa a un minorenne, è andato dal regime… - Adnkronos : Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi . #Adnkronos -

...giornaliero dell'intelligence britannica riferisce che lasta lavorando a una più ampia leva di coscritti, inclusi gli studenti, per rafforzare i numeri dell'esercito per la guerra in. ......, oltre che Usa, non ne fanno parte per l'appunto.... il presidente russo si è recato in visita a sorpresa a Mariupol , la cittàoccupata dalle ...in visita a sorpresa nel giorno del nono anniversario dell'annessione della regione alla. Da ...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 18 marzo Putin a sorpresa in Crimea, visita un centro per bambini. Cpi: "Può ... la Repubblica

Mandato d’arresto anche contro la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in connessione con la guerra in Ucraina. I due mandati di arresto sono legati all’accusa ...poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina, con la firma di Putin sul decreto che prevede procedure semplificate per riconoscere d’urgenza la cittadinanza russa ai minori strappati alle proprie ...