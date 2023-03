Ucraina-Russia, Putin in visita a Mariupol (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita di lavoro a Mariupol. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass. Putin, che ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e parlato con i residenti locali. Ha guidato un veicolo lungo le stradedi Mariupol, fermandosi in diverse località. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha fatto una relazione dettagliata sui lavori di ricostruzione della città e della sua periferia. “In particolare, il rapporto ha riguardato la costruzione di nuovi quartieri residenziali, strutture sociali ed educative, infrastrutture di servizio e centri medici”, ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino. Putin ha parlato con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha effettuato unadi lavoro a. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia russa Tass., che ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e parlato con i residenti locali. Ha guidato un veicolo lungo le stradedi, fermandosi in diverse località. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha fatto una relazione dettagliata sui lavori di ricostruzione della città e della sua periferia. “In particolare, il rapporto ha riguardato la costruzione di nuovi quartieri residenziali, strutture sociali ed educative, infrastrutture di servizio e centri medici”, ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino.ha parlato con i ...

Ucraina: "La Russia ci consegni le liste dei bambini deportati" 19 mar 01:36 Ucraina: "La Russia ci consegni le liste dei bambini deportati" 'Mi appello pubblicamente al Commissario russo per i diritti umani Tatyana Moskalkova e al Commissario russo per i diritti ... Ucraina - Russia, Putin in visita a Mariupol ... in connessione con la guerra in Ucraina. I due mandati di arresto sono legati all'accusa di deportazione illegale di bambini ucraini in Russia. Secondo il presidente della Cpi, Piotr Hofmanski, vi ... Corea del Nord, Seul accusa: lanciato un missile verso il Mar del Giappone ... fino al Sarmat che dalla Russia è in grado di raggiungere in pochi minuti le capitali europee: ecco quali sono queste novità belliche Dai missili alle bombe , con la guerra in Ucraina sono sempre di ... Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi Adnkronos Kiev, ieri sono stati respinti 83 attacchi russi Le truppe russe stanno cercando di catturare la totalità delle regioni di Donetsk e Lugansk, nell'Ucraina orientale, e ieri hanno lanciato offensive vicino alle città di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, ... "Ucraini e non russi", così i musei d'arte 'rivalutano' gli artisti dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. Le riconsiderazioni riflettono un movimento di pensiero attualmente in corso nei musei di tutto il mondo. "Il pensiero accademico si sta evolvendo rapidamente", ...