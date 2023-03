Ucraina-Russia, Putin a Mariupol: "Andrà tutto bene" (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita di lavoro a Mariupol. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia russa Tass. Putin, che ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e parlato con i residenti locali. Ha guidato un veicolo lungo le stradedi Mariupol, fermandosi in diverse località. ''Andrà tutto bene'' e ''dobbiamo iniziare a conoscerci meglio'', ha detto Putinagli abitanti della città portuale, sorpresi nel vederlo in visita. "Speravamo che la questione del Donbass potesse essere risolta pacificamente, ma siamo stati ingannati, l'Ucraina si preparava alla guerra", ha ribadito. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha effettuato una visita di lavoro a. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia russa Tass., che ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della città e parlato con i residenti locali. Ha guidato un veicolo lungo le stradedi, fermandosi in diverse località. '''' e ''dobbiamo iniziare a conoscerci meglio'', ha dettoagli abitanti della città portuale, sorpresi nel vederlo in visita. "Speravamo che la questione del Donbass potesse essere risolta pacificamente, ma siamo stati ingannati, l'si preparava alla guerra", ha ribadito. Durante il viaggio, il vice primo ministro russo ...

