Ucraina | Papa | popolo martoriato | soffre crimini di guerra

"Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra". Lo ha detto ilall'Angelus. . 19 marzo 2023Francesco, nel giorno della festa del papà fa recitare a tutta piazza San Pietro la preghiera ... Prega per tutti, prega per l', per l'Ecuador scosso da un tremendo terremoto. Prima, ......alla Lavra della capitalesi sta consumando un atto di persecuzione religiosa con l'allontanamento dei monaci fedeli a Mosca. Sulla questione nei giorni scorsi era intervenuto anche...

AGI - "Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra". Papa Francesco ha voluto rivolgere i riflettori della preghiera, durante ...Penso specialmente alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto, ma pure ai drammi quotidiani del caro popolo ucraino e di tanti popoli che ... da un devastante ciclone”. Ha detto ...