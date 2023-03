Ucraina | bimbo italiano in Donbass | nonni temono un rapimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha… - Gattorazio1 : RT @nelloscavo: Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha ha inca… - ronas58 : RT @nelloscavo: Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha ha inca… - Gazzettino : Un bimbo di Verona di 6 anni tra i piccoli rapiti in Ucraina e portati in Russia. L'appello dei nonni. La mamma era… - lidiadisimone : RT @nelloscavo: Davide ha 12 anni. Golia é a capo del secondo esercito del mondo. Davide si chiama Sasha, Golia é Vladimir. E Sasha ha inca… -

Il padre delaveva conosciuto sua moglie ine si erano sposati là, ma quando il piccolo aveva 3 mesi la donna l'ha portato con sé in, quindi ha divorziato. L'ultima volta che i ...'Malgrado l'interessamento del console italiano ine i vari tentativi fatti da noi anche con l'aiuto di politici locali - hanno riferito ancora i nonni - la posizione della madre si è ...Roman è ildi 6 anni figlio di un veronese d'adozione, che abita in provincia e della moglie, che subito dopo la nascita lo aveva portato nel Donbass e non aveva più voluto riportarlo a ...

Il padre del bimbo aveva conosciuto sua moglie in Ucraina e si erano sposati là, ma quando il piccolo aveva 3 mesi la donna l'ha portato con sé in Ucraina, quindi ha divorziato. L'ultima volta che i ...Il padre del bimbo aveva conosciuto sua moglie in Ucraina e si erano sposati là, ma quando il piccolo aveva 3 mesi la donna l'ha portato con sé in Ucraina, quindi ha divorziato. L'ultima volta che i ...