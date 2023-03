Ucraina, Bambino italiano di 6 anni deportato in Russia: i familiari lanciano un appello (Di domenica 19 marzo 2023) Bambino Verona deportato Russia. Si espongono i familiari del Bambino: parlano suo padre e i nonni del piccolo Roman, scomparso dopo che sua madre (Ucraina) lo ha portato nel Donbass.Un vero e proprio appello, un allarme, dal momento che il bimbo potrebbe essere stato deportato in Russia. Bambino Verona deportato Russia Un Bambino di 6 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)Verona. Si espongono idel: parlano suo padre e i nonni del piccolo Roman, scomparso dopo che sua madre () lo ha portato nel Donbass.Un vero e proprio, un allarme, dal momento che il bimbo potrebbe essere statoinVeronaUndi 6 ... TAG24.

AgateRenzo : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' al centro di una disputa familiare la vicenda di Roman, un bambino di 6 anni figlio di un italiano residente… - rolandoroccando : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' al centro di una disputa familiare la vicenda di Roman, un bambino di 6 anni figlio di un italiano residente… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' al centro di una disputa familiare la vicenda di Roman, un bambino di 6 anni figlio di un italiano res… - LucaVettraino : Bambino italiano deportato dall'Ucraina in Russia? Roman (6 anni) era nel Donbass con la mamma. Appello dei nonni:… - infoitinterno : L'appello - Ucraina,bambino italiano tra i deportati in Russia. I nonni: «Aiutateci a trovarlo, è in pericolo di vi…