Ucraina, anche un bambino italiano tra i piccoli deportati in Russia? L’appello dei nonni: «Non abbiamo notizie di Roman da mesi» (Di domenica 19 marzo 2023) Ci potrebbe essere anche un bambino italiano tra quelli che sarebbero stati deportati nei mesi scorsi dall’Ucraina alla Russia. Crimine di guerra per il quale il presidente della Federazione Vladimir Putin è oggetto di un mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aia. Il bambino si chiama Roman, ed è nato sei anni fa da padre veronese e madre Ucraina. Era stata lai a portarlo a Donetsk dalla città scaligera poco dopo la nascita, quando i rapporti col padre si erano incrinati. Ora a chiedere che si faccia luce sulla sua scomparsa sono i nonni, che dal Veronese lanciano un appello per ritrovarlo. «Tuttora non sappiamo dove Roman sia e con chi viva. Ci appelliamo ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Ci potrebbe essereuntra quelli che sarebbero statineiscorsi dall’alla. Crimine di guerra per il quale il presidente della Federazione Vladimir Putin è oggetto di un mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aia. Ilsi chiama, ed è nato sei anni fa da padre veronese e madre. Era stata lai a portarlo a Donetsk dalla città scaligera poco dopo la nascita, quando i rapporti col padre si erano incrinati. Ora a chiedere che si faccia luce sulla sua scomparsa sono i, che dal Veronese lanciano un appello per ritrovarlo. «Tuttora non sappiamo dovesia e con chi viva. Ci appelliamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia»… - MarianoGiustino : Ecco perché l'incriminazione di Vladimir #Putin davanti alla #CPI è un primo grande passo avanti nella direzione gi… - putino : La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin per il crimine di deport… - SergioGMartine8 : RT @elisamariastel1: E anche mio post era vero. E siamo a 2 Non solo Ria Novosti, ma ora ne ho avuto anche la conferma da - M_Pollastrelli : @ugom65 Aggiungerei Claudio Locatelli, indipendente, tra i primi a raccontare l'orrore praticato dai russi in Ucrai… -