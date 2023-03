Ubs salva Credit Suisse | accordo storico in Svizzera Dalla banca centrale 100 miliardi di liquidità

(Di domenica 19 marzo 2023) È ufficiale: laUBS rileverà la rivale, ormai vicina al default. Un, fortemente voluto dalle autorità svizzere per evitare ripercussioni sul sistema finanziario globale. “Era indispensabile agire rapidamente e trovare una soluzione il più rapidamente possibile”, poichéè unadi importanza sistemica, ha detto in una conferenza stampa il presidente dellaThomas Jordan. Ubs riceverà una garanzia di 9di franchi svizzeri (9,1di euro) sulle perdite di, messa in ginocchiofuga di ...

È ufficiale: la banca svizzera UBS rileverà la rivale Credit Suisse, ormai vicina al default. Un accordo storico, fortemente voluto dalle autorità svizzere per evitare ripercussioni sul sistema ...