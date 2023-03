Ubs-Credit Suisse | matrimonio difficile | offerta da 1 miliardo di dollari L’indiscrezione di Bloomberg | «Giudicata troppo bassa»

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il crollo in borsa e l’annuncio dei problemi di liquidità,potrebbe essere acquistata dalla rivale Ubs, per una cifra che si prospetta intorno aldi, ovvero 0,25 franchi svizzeri ad azione. L’accordo tra i due colossi bancari – riporta il Financial Times citando fonti anonime – potrebbe arrivare già stasera, prima dell’apertura delle borse di lunedì. Si tratterebbe di un accordo al ribasso per, dato che, nonostante la situazione finanziaria tutt’altro che rosea, l’istituto dio ha chiuso venerdì con un valore di mercato di circa 7 miliardi di. E per questo pare che non verrà accettata. Pochi giorni fa, aveva fatto sapere di essere intenzionata a prendere in prestito fino a 50 miliardi di ...

La priorit di Ralph Hamers, CEO di, stata finora quella di investire nel digitale. Il suo omologo diSuisse Ulrich K rner si era posto come missione quella di ristrutturare la sua banca e di rimetterla in carreggiata. I due ...Corsa contro il tempo per evitare il disastro, il matrimonioSuisse -s'ha da fare di Claudio PaudicePrima la notizia dell'offerta di acquisto fatta filtrare dal Financial Times, a strettissimno giro il rifiuto riportato dall'agenzia Bloomberg. Sembra proprio che il matrimonio traSuisse per oggi non s'ha da fare. L'Unione bancaria svizzera avrebbe messo sul tavolo un miliardo di dollari, con un'operazione tutta condotta con i titoli, sarebbe di 0,25 franchi ad ...

Bloomberg: "Credit Suisse rifiuta offerta da un miliardo di Ubs" TGCOM

Ubs ha offerto un miliardo di dollari per comprare Credit Suisse. Ma l'istituto svizzero ha rifiutato, ritenendo l'offerta troppo bassa. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, citando delle fonti finanziarie.E quali effetti, in termini di tempistiche, di costi e legali, comporterebbe il fatto che Credit Suisse passasse nelle mani di un’altra proprietà (UBS o altri gruppi finanziari) In definitiva, la ...