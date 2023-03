Ubs-Credit Suisse | è fatta | accordo da 3 miliardi di franchi svizzeri La Banca nazionale | «Assicurata la stabilità finanziaria»

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo ore concitate, con le notizie di un imminenteche si rincorrevano, Ubs ha raggiunto l’intesa con: 3di, per una valutazione di 0,76 ad azione, e una serie di clausole. Lasvizzera ha salutato la buona riuscita della trattativa. «Ubs ha annunciato in data odierna l’acquisizione di», scrive in una nota la Bns, «con l’acquisizione dida parte di Ubs è stata trovata una soluzione per assicurare lae tutelare l’economia svizzera in questa situazione straordinaria». Nel comunicato, anche il riferimento alle garanzie di liquidità messe sul piatto dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Ubs acquista Credit Suisse per 0,76 franchi svizzeri per azione, o 3 miliardi di franchi svizzeri. #ANSA - Agenzia_Ansa : Corsa contro il tempo salvare Credit Suisse. Le autorità svizzere, con la collaborazione di quelle britanniche e am… - Agenzia_Ansa : Ubs offre un miliardo per acquistare Credit Suisse. Ma la banca respinge l'offerta #ANSA - Tizio8020 : RT @Amarizona17: Credit Suisse è stata acquistata da UBS, la banca che deve la sua fortuna alle proprietà degli ebrei sequestrate dai nazis… - jmorat : RT @Forchielli: UBS compra Credit Suisse per $ 2 Mld., praticamente un caz e un barattolo ?? ?? -

Ubs acquista la banca Credit Suisse per 3 miliardi Adnkronos

Fumata bianca per il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Al termine di un weekend all'insegna di negoziati serrati per trovare una soluzione prima della riapertura dei mercati, ed evitare ...