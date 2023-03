Ubs-Credit Suisse | cosa dicono Bce | Fed e Bank of England

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Ubs rilevaper 3 miliardi di franchi. I riflettori si accendono sull’operazione e le news relative alla ‘merger’ vengono commentate dai pilastri della finanza internazionale. “Accolgo con favore l’azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere. Sono necessarie per ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria”, dice in una nota è la presidente della Bce, Christine Lagarde, commentando l’annuncio dell’acquisizione dida parte di Ubs. “Il settore bancario dell’area dell’euro è resiliente, con solide posizioni di capitale e di liquidità. In ogni caso, la nostra cassetta degli attrezzi è ben fornita per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro, se necessario, e per preservare l’agevole trasmissione ...

Ubs acquista la banca Credit Suisse per 3 miliardi Adnkronos

Il presidente della Confederazione Alain Berset ha annunciato che UBS procede all'acquisizione di Credit Suisse. L'acquisto avverrà in titoli della stessa UBS per l'equivalente di importo di tre ...Poco più di 3 miliardi di euro a fronte di una capitalizzazione del titolo Credit Suisse che venerdì scorso, alla chiusura dei mercati, si aggirava intorno ai 7,4 miliardi di franchi. In pratica Ubs ...