Ubs-Credit Suisse | azioni e posti di lavoro | numeri e news

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – UBS acquisisce. L’operazione costerà 3 miliardi di franchi svizzeri, indella stessa Ubs, come rende noto la banca acquirente definendo i dettagli dellaufficializzata nella serata del 19 marzo. “Glisti di– si legge nella nota – riceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48detenute, pari a 0,76 franchi/azione per un corrispettivo totale di 3 miliardi di franchi svizzeri”. Si prevede che la fusione delle due attività genererà un tasso annuo di riduzione dei costi di oltre 8 miliardi di dollari entro il 2027. Colm Kelleher, l’attuale presidente di Ubs, sarà il presidente, e Ralph Hamers, l’attuale Ceo di Ubs, sarà il Ceo della nuova entità. È ...

... ha aggiunto Berset nel corso della conferenza stampa che ha confermato l'acquisizione da parte diSuisse 'è considerata come una delle trenta banche sistemiche . Il suo destino quindi ...... oltre a garanzie per 9 miliardi dal governo svizzero per far fronte a eventuali perdite diSuisse. Persi tratta di 'rassicurazionì importanti visto che, per come è stato strutturato l'...L'attesa è ora per la risposta dei mercati che alla riapertura di domattina diranno come valutano l'acquisto delSuisse da parte dell'a cui si va ad aggiungere la garanzia di 100 miliardi ...

Ubs acquista la banca Credit Suisse per 3 miliardi Adnkronos

Garantita liquidità per 100 miliardi di franchi Ubs ha annunciato l'acquisizione di Credit Suisse per 3 miliardi di franchi. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dalla Banca nazionale s ...