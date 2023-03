Ubs-Credit Suisse, accordo vicino: l’offerta sale a 2 miliardi di dollari (Di domenica 19 marzo 2023) Lo danno per certo Bloomberg e Financial Times, dopo le indiscrezioni che si sono rincorse per tutto il pomeriggio di domenica 19 marzo. Ubs ha trovato l’accordo con Credit Suisse sulla base di un’offerta di oltre 2 miliardi di dollari. Si tratterebbe quindi di una valutazione di 0,5 franchi per azione, legata anche ad altre clausole, come l’intervento della Banca nazionale svizzera con una ulteriore liquidità di 100 miliardi e uno schermo dalle cause legali. Il doppio rispetto alle prime cifre che erano circolate nelle ore precedenti, e che i principali quotidiani economico-finanziari avevano bollato come «troppo basse» per essere accettato da Credit Suisse. Dopo il crollo in borsa e l’annuncio dei problemi di liquidità, l’istituto sarebbe quindi a ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Lo danno per certo Bloomberg e Financial Times, dopo le indiscrezioni che si sono rincorse per tutto il pomeriggio di domenica 19 marzo. Ubs ha trovato l’consulla base di un’offerta di oltre 2di. Si tratterebbe quindi di una valutazione di 0,5 franchi per azione, legata anche ad altre clausole, come l’intervento della Banca nazionale svizzera con una ulteriore liquidità di 100e uno schermo dalle cause legali. Il doppio rispetto alle prime cifre che erano circolate nelle ore precedenti, e che i principali quotidiani economico-finanziari avevano bollato come «troppo basse» per essere accettato da. Dopo il crollo in borsa e l’annuncio dei problemi di liquidità, l’istituto sarebbe quindi a ...

