Ubs acquista la banca Credit Suisse per 3 miliardi

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Ubs ha annunciato l'acquisizione diper 3di franchi. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dallanazionale svizzera, con l'istituto d'emissione che garantirà alle due banche liquidità per 100di franchi. Per ridurre i rischi di Ubs la Confederazione fornisce inoltre una garanzia di 9per far fronte ai rischi di perdita dell'operazione. "È la migliore soluzione per ristabilire la fiducia dei mercati finanziari", ha detto il presidente della Confederazione Alain Berset nella conferenza stampa di oggi. Il, ha ricordato, "è una delle trenta banche sistemiche. Il suo destino quindi non è solo decisivo per la Svizzera, le sue imprese, i suoi clienti e i suoi dipendenti ...

