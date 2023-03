Ubs acquista la banca Credit Suisse per 3 miliardi (Di domenica 19 marzo 2023) Ubs ha annunciato l'acquisizione di Credit Suisse per 3 miliardi di franchi. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dalla banca nazionale svizzera, con l'istituto d'emissione che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Ubs ha annunciato l'acquisizione diper 3di franchi. L'operazione è orchestrata dal Consiglio federale e dallanazionale svizzera, con l'istituto d'emissione che ...

