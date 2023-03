Ubisoft | chiude la divisione commerciale italiana

(Di domenica 19 marzo 2023)è attualmente colpita da una grossa crisi ed è costretta are definitivamente la divisoneIn precedenza si diceva cheavrebbe riorganizzato alcuni dei suoi uffici europei vista la recente crisi dovuta alle scarse vendite delle sue ultime IP ed in questo caso è stata colpita purtroppo la. A malincuore attualmenteBenelux e la sedeItalia sono già state ufficialmente liquidate. Questa notizia è un duro colpo per il mondo videoludico, visto che ultimamentenon se la sta passando bene e continua ad avere perdite di ogni tipo. Questo è uno dei suoi primi tagli ma potrebbe proseguire in futuro con altri ...

Dopo l'articolo pubblicato da parte di Wired,ha detto : 'sta lavorando ad una riorganizzazione strategica delle filiali di business europee . Il processo è in corso e non abbiamo ...Si prega di notare che, in quanto parte del ramo didedicato allo sviluppo,Milan non è coinvolta in tale riorganizzazione ". Da alcuni mesista rivedendo la sua ...Ci sono diversi motivi per cuiha preso questa decisione, anche se al momento si parla solamente di una riorganizzazione strategica delle filiali di business che operano in Europa . La stessa ...

Ubisoft chiude in Italia la filiale commerciale. Resta operativa la divisione Publishing iGizmo.it

Ubisoft è attualmente colpita da una grossa crisi ed è costretta a chiudere definitivamente la divisone commerciale italiana.Ubisoft dovrà salutare l'Italia per sempre, ed è una decisione da cui non si torna più indietro questa. Perché succederà