U21: Miretti infortunato, salta le amichevoli (Di domenica 19 marzo 2023) Fabio Miretti non potrà rispondere alla convocazione dell'Under 21 perché infortunato, rende noto la Figc. Il centrocampista della Juventus era nell'elenco dei 28 giocatori chiamati dal tecnico Paolo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Fabionon potrà rispondere alla convocazione dell'Under 21 perché, rende noto la Figc. Il centrocampista della Juventus era nell'elenco dei 28 giocatori chiamati dal tecnico Paolo ...

