Turismo a Pisa | contributo del Ministero per la promozione | nuova segnaletica e totem informativi

nuova segnaletica e totem informativi, il centro "Pisa Time Machine" al Bastione del Parlascio, rafforzamento del marchio di destinazione turistica "Pisa Is", l'attivazione di un Osservatorio permanente sul Turismo. Sono alcune delle misure definite dal Comune di Pisa per il rafforzamento della proposta turistica della città che hanno ottenuto dal Ministero del Turismo un contributo di poco meno di un milione di euro (983.320,00 euro) in seguito all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco. Intanto, la Giunta comunale, tramite l'assessorato al Turismo, ha approvato lo schema di protocollo ...

