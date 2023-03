Turate | il Comune è stato colpito da un attacco hacker

(Di domenica 19 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color . Nei giorni scorsi i sistemi informatici deldisono stati colpiti da unche ne ha compromesso l’operatività, creando non pochi disagi per l’abituale fornitura dei servizi amministrativi alla cittadinanza. I primi problemi si erano notati il 5 marzo, quando il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CyberSecHub0 : RT @kranos_it: Attacco informatico al comune di #Turate. “[...] è stato un evento di forza maggiore a carattere criminoso che ha avuto effe… - CyberSecHub0 : RT @redhotcyber: Attacco informatico al comune di Turate. “Un evento criminoso di forza maggiore” #redhotcyber #informationsecurity #ethic… - EntarchS : RT @redhotcyber: Attacco informatico al comune di Turate. “Un evento criminoso di forza maggiore” #redhotcyber #informationsecurity #ethic… - redhotcyber : Attacco informatico al comune di Turate. “Un evento criminoso di forza maggiore” #redhotcyber #informationsecurity… - sonoclaudio : Cambio della guardia in #ACN e non è cambiato nulla. Attacco informatico ad una P.A. ????: Comune di Turate ??… -

...2007 dall'Associazione Culturale Reatium in collaborazione con la Comunità pastorale e il, ... Protagonista dello spettacolo di Betty e Chicco Colombo è Pin Girometta - Lo spettacolo(CO) - ...Denunciato un 20enne per danneggiamento Gli stessi carabinieri della stazione di, comandata ... In base a quanto ricostruito lo scorso 6 marzo aveva danneggiato la porta di ingresso deldi ...... Cormano - Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Garbagnate Parco delle Groane, Gerenzano -, ...la bicicletta sia il mezzo da privilegiare per i brevi spostamenti all'interno del nostro, ...

Turate, il Comune è stato colpito da un attacco hacker Il Notiziario

Turate, il Comune è stato colpito da un attacco hacker. Nei giorni scorsi i sistemi informatici del Comune di Turate sono stati colpiti da un attacco hacker che ne ha compromesso l’operatività, ...Il fatto risale allo scorso 6 marzo quando a Rovello Porro qualcuno di notte ha spaccato la porta e l'ingresso del municipio e ha causato danni anche al centro civico che ospita la sede di un'associaz ...