"Tu sei quella del Calippo", il video dello scontro tra Francesca Pascale e Piero Ricca (Di domenica 19 marzo 2023) Francesca Pascale ha partecipato alla manifestazione di Milano a sostegno dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. "Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie, ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente ma non mi sento diversa da una coppia eterosessuale – ha dichiarato ai microfoni di "Vanity Fair" – Perché non può essere mia moglie? Perché non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti, i partiti che si mettono a braccetto con Orban". Paola Turci e Francesca Pascale (Foto Instagram) "Elly Schlein mi piace molto, alle prossime elezioni la voterò" "Non voglio insultare nessuno. Hanno stancato con questo odio – ha sentenziato – Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d'Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che ...

