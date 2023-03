TS – “Gol preso errore di gioventù” (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 17:23:58 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Guarda la gallery Juventus Next Gen-Pro Patria: le immagini del match L’analisi di Brambilla Al termine del match, queste le parole del tecnico bianconero Massimo Brambilla: “Chiaramente ci abbiamo messo del nostro sul gol segnato dalla Pro Patria. Con un po’ più di esperienza quel pallone viene calciato il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Non dimentichiamo, però, che oggi abbiamo giocato con tre ragazzi nati nel 2005 e l’errore di Dean è semplicemente un errore dettato dalla gioventù. Spiace perchè stavamo ottenendo un’altra vittoria molto importante, ma la gara l’abbiamo giocata bene. Eccezion fatta per quell’episodio in pieno recupero, ai miei giocatori ho poco da rimproverare perchè hanno dato tutto e si sono adattati a una situazione non ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 marzo 2023) 2023-03-19 17:23:58 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Guarda la gallery Juventus Next Gen-Pro Patria: le immagini del match L’analisi di Brambilla Al termine del match, queste le parole del tecnico bianconero Massimo Brambilla: “Chiaramente ci abbiamo messo del nostro sul gol segnato dalla Pro Patria. Con un po’ più di esperienza quel pallone viene calciato il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Non dimentichiamo, però, che oggi abbiamo giocato con tre ragazzi nati nel 2005 e l’di Dean è semplicemente undettato dalla. Spiace perchè stavamo ottenendo un’altra vittoria molto importante, ma la gara l’abbiamo giocata bene. Eccezion fatta per quell’episodio in pieno recupero, ai miei giocatori ho poco da rimproverare perchè hanno dato tutto e si sono adattati a una situazione non ...

