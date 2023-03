"Trump incita alla rivolta? Ecco il suo vero obiettivo": indiscrezioni drammatiche (Di domenica 19 marzo 2023) Hanno fatto scalpore e suscitato timori le parole di Donald Trump, il quale ha affermato che "martedì prossimo verrò arrestato" e dunque ha invitato i suoi sostenitori a mobilitarsi, "manifestiamo per riprenderci il Paese". Una sorta di chiamata alle armi che, memori di quanto avvenuto a Capitol Hill dopo le elezioni vinte da Joe Biden, non può che fare paura. E sulle parole del tycoon dice la sua Moises Naim, politologo di fama internazionale, che intervistato dalla Stampa spiega: "Sembra un'azione preventiva, Trump prepara il terreno nel caso fosse incriminato". E ancora: "Non avrebbe fatto quell'uscita se avesse avuto la certezza che la Procura di Manhattan non aveva nulla contro o su di lui". Insomma, l'ex presidente rischia davvero. E "se Trump sarà incriminato, farà di tutto per far saltare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Hanno fatto scalpore e suscitato timori le parole di Donald, il quale ha affermato che "martedì prossimo verrò arrestato" e dunque ha invitato i suoi sostenitori a mobilitarsi, "manifestiamo per riprenderci il Paese". Una sorta di chiamata alle armi che, memori di quanto avvenuto a Capitol Hill dopo le elezioni vinte da Joe Biden, non può che fare paura. E sulle parole del tycoon dice la sua Moises Naim, politologo di fama internazionale, che intervistato dStampa spiega: "Sembra un'azione preventiva,prepara il terreno nel caso fosse incriminato". E ancora: "Non avrebbe fatto quell'uscita se avesse avuto la certezza che la Procura di Manhattan non aveva nulla contro o su di lui". Insomma, l'ex presidente rischia dav. E "sesarà incriminato, farà di tutto per far saltare il ...

