Trump e i soldi all’ex pornostar: cosa gli succederà se lo arrestano (Di domenica 19 marzo 2023) L’incriminazione penale di un ex presidente Usa da parte di un singolo Stato sarebbe un inedito. E si abbatterebbe sulla campagna elettorale 2024 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 marzo 2023) L’incriminazione penale di un ex presidente Usa da parte di un singolo Stato sarebbe un inedito. E si abbatterebbe sulla campagna elettorale 2024

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroSiffi : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, procuratore di New York supportato da Soros, non ha perseguito metà dei crimini violenti, però vuole arrestar… - s02526371 : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, procuratore di New York supportato da Soros, non ha perseguito metà dei crimini violenti, però vuole arrestar… - LucaUgo12 : RT @IPredicatore: @ClaudioDeglinn2 Se non eliminano fisicamente Trump e Putin il Nuovo ordine mondiale è finito..ma con l'arresto dl TRUMP… - granati_mauro : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, procuratore di New York supportato da Soros, non ha perseguito metà dei crimini violenti, però vuole arrestar… - antbar12 : RT @ChanceGardi: Alvin Bragg, procuratore di New York supportato da Soros, non ha perseguito metà dei crimini violenti, però vuole arrestar… -