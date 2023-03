Truffa del Superbonus 110%, trova nel suo cassetto fiscale 50mila euro per un efficientamento energetico mai richiesto (Di domenica 19 marzo 2023) La guardia di finanza di Monza, su delega della locale procura, ha eseguito un sequestro preventivo di crediti fiscali per oltre 4,3 milioni di euro a una società brianzola, sospettata di aver... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 marzo 2023) La guardia di finanza di Monza, su delega della locale procura, ha eseguito un sequestro preventivo di crediti fiscali per oltre 4,3 milioni dia una società brianzola, sospettata di aver...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDF : #Gdf #Treviso: truffa del “bonus facciate”. Sequestrati crediti fiscali, disponibilità finanziarie e altri beni per… - GiovanniCarli8 : RT @IlVal_79: Questi sono i grafici del prezzo del petrolio e della benzina/diesel negli ultimi 12 mesi. Penso sia evidente la truffa perpe… - rada_maja : RT @CdT_Online: Dal pedinamento del top manager in procinto di passare a UBS al crollo delle azioni, passando per la condanna penale, il di… - linghipicciu : RT @Tosaz: La truffa vaccinale sta uscendo all luce del sole. Resistiamo alla tentazione di sparare alla piramide bassa! Abbiamo la testimo… - CdT_Online : Dal pedinamento del top manager in procinto di passare a UBS al crollo delle azioni, passando per la condanna penal… -