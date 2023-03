Trovato senza vita in casa il giornalista "Pat" Trivulzio: era morto da 7 mesi (Di domenica 19 marzo 2023) Il corpo senza vita di Pier Attilio Trivulzio, giornalista di 83 anni, è stato rinvenuto nei giorni scorsi nella sua abitazione, situata nel quartiere di Sant'Agabio, a Novara. Secondo le prime informazioni, il decesso di Trivulzio risalirebbe allo... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023) Il corpodi Pier Attiliodi 83 anni, è stato rinvenuto nei giorni scorsi nella sua abitazione, situata nel quartiere di Sant'Agabio, a Novara. Secondo le prime informazioni, il decesso dirisalirebbe allo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Onoriamo la #GiornataNazionale delle vittime del #Covid. Da soli senza una mano da stringere, nel momento finale. I… - fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - _Nico_Piro_ : #13marzo i finti moderati del #sestopolo e gli opinionisti (temporaneamente) senza elmetto hanno trovato a #Bologna… - ClSiamoin : @GiuseppeConteIT A quanto sembra,avevano trovato la cura anche senza 'tachipirina e vigile attesa,lei ne sa qualcos… - albertitaly : #GrandeCiclismo Un @GannaFilippo così è pazzesco. Bravissimo. Un secondo posto come questo a Sanremo, senza mai con… -