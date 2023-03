Trofeo Binda 2023 | risultati e classifica | Van Anrooij trionfa in solitaria | Balsamo e Guazzini sul podio

(Di domenica 19 marzo 2023) L’olandese della Trek Segafredo Shirin vanconquista il successo nelAlfredo, precedendo le due atlete di casa, la campionessa italiana Elisa(Trek Segafredo) e Vittoria(FDJ). Una grande affermazione, dunque, per l’atleta olandese che ha impedito all’Italia di bissare iltutto tricolore ottenuto la scorsa stagione, anche se può comunque accontentarsi di un doppio piazzamento sul. Restano fuori dalle prime tre, invece, Arlenis Sierra, Soraya Paladin e Silvia Persico. Ecco lae l’ordine di arrivo del. ORDINE DI ARRIVO1 VAN ...

Tempo medio di lettura: < 1 minuto (Foto di Fabiano Ghilardi) E' l'inglese Cat Ferguson a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del 10° Piccolo" Valli del Verbano , gara d'apertura della UCI Nation's Cup donne junior 2023. La britannica è andata in fuga insieme alla francese Julie Bego quando all'arrivo mancavano poco più di 30 ...Sventola la Union Jack nel cielo di Cittiglio. La prima gara della giornata di corse al femminile, il Piccolodisputato dalla categoria juniores femminile, si è risolta con un duello anglo - francese con protagoniste due delle grandi favorite della vigilia. E nell'arrivo a due di via Valcuvia la ...Dopo il bel esordio nelle Strade Bianche la fioranese Gaia Masetti cercherà di ripetersi a Varese nell'internazionaleche sarà trasmessa in diretta si Raisport dalle 15,mentre Rachele ...

Piccolo Trofeo Binda, trionfa la britannica Ferguson varesenews.it

Il Trofeo Alfredo Binda, corsa storica del circuito femminile giunta alla sua edizione numero 47, ha regalato il solito eccezionale spettacolo. A prendersi la ribalta è stata uno dei talenti più puri ...Fuga e volata tra due favorite nella gara internazionale juniores, la 16enne inglese batte la francese Bego. Il gruppo a 1'24", sesta Pavesi. Bonassi (nella foto) e Rapporti vincono le due prove giova ...