Trofeo Binda 2023 oggi | orari | percorso | tv | programma | streaming | favorite

(Di domenica 19 marzo 2023) Anche per il ciclismo femminile è arrivato il momento di uno dei grandi appuntamenti della propria stagione.è il turno dell’edizione numero 47 delAlfredo– Comune di Cittiglio, 139 chilometri in cui il gruppo promette di darsi battaglia per succedere ad Elisa Balsamo, vincitrice nel 2022.La gara si preannuncia alquanto vallonata e frizzante. Sopo una trentina di chilometri morbidi, si comincia a salire sul Masciago Primo, 5,1 km al 4,6%, che promettono di dare una prima scrematura al gruppo. A metàsi entra in un circuito da percorrere quattro volte, con il muro di Casale (800 metri quasi al 7%) e la salita di Orino (2,6 km al 5%), dove si svetta per l’ultima volta ai -8 dal traguardo.Senza Elisa Longo Borghini, che ha dovuto annunciare ...

Primo prestigioso impegno stagionale per il Racconigi Cycling Team , che nella mattinata di domenica 19 marzo si schiererà ai nastri di partenza del "PiccoloAlfredo- Valli del Verbano", competizione internazionale valevole come prova inaugurale dell'U. C. I. Nations' Cup Junior Women 2023. Al grande evento, curato dalla regia organizzativa ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto Quella di domani, domenica 19 marzo , sarà una domenica ricca di sport per tutto l' alto Verbano . Con l'edizione 2023 del, doppia competizione ciclistica per donne Élite e Junior, e le nuove gare dedicate alle categorie giovanili delle Allieve e delle Esordienti, il territorio diventa protagonista , insieme ...La fotografia scattata dodici mesi fa a Cittiglio, con Elisa Balsamo che taglia il traguardo delper prima con addosso la maglia iridata è una delle più belle tra quelle mai che compongono l'album delle immagini legate al grande appuntamento varesotto con il ciclismo femminile. Come ...

Da Maccagno a Cittiglio, e su tutto il territorio attraversato dalle competizioni, prevista la chiusura delle strade in occasione dei passaggi delle atlete in gara.