Tre anni fa il giorno più buio: "Covid sconfitto ma vigiliamo" (Di domenica 19 marzo 2023) A Bergamo la commemorazione delle 188mila vittime. Mattarella: "Mai più impreparati". Oms: "La Cina parli" Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) A Bergamo la commemorazione delle 188mila vittime. Mattarella: "Mai più impreparati". Oms: "La Cina parli"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Torno ora dal funerale di Osvaldo, il mio primo paziente Covid, ultra novantenne, già sotto ossigeno, che guarii a… - meb : Tre anni fa i furgoni dell’esercito con le salme lasciavano Bergamo. Oggi nella #GiornataNazionale in ricordo delle… - borghi_claudio : Dopo il video della scorsa settimana sui tre anni dal lockdown qualcuno mi ha scritto chiedendo quanto fosse grande… - albertorain9999 : RT @robval_ct: Esattamente tre anni fa questo giornaletto pubblicava la verità sugli orrori ucraini perpetrati verso i bambini. Oggi Putin… - LucaVogrig : @GabrielePersi @matt7gh Per chi non vuole capire, tre mesi o tre anni non fanno differenza. Lascia perdere. -