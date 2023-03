Trasferta degli ultras del Napoli a Torino e derby di Roma, Viminale in allerta (Di domenica 19 marzo 2023) È una domenica al cardiopalma quella vissuta al Viminale: a far schizzare la tensione alle stelle spingendo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a ordinare controlli rafforzati in stazioni e aree di servizio dell’A1, sono stati il derby di Roma e la Trasferta degli ultras del Napoli a Torino per le partite in programma – appunto – domenica 19 marzo. Non solo Festa del Papà. Domenica 19 marzo, infatti, segna anche il culmine della 27esima giornata di campionato inaugurata nella serata di venerdì 17 con la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli e proseguita con la sconfitta del Milan a Udine di sabato 18. Si tratta di una giornata che ha attirato l’attenzione del Governo e delle prefetture su di sé dopo i gravi scontri che mercoledì 15 marzo hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 marzo 2023) È una domenica al cardiopalma quella vissuta al: a far schizzare la tensione alle stelle spingendo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a ordinare controlli rafforzati in stazioni e aree di servizio dell’A1, sono stati ildie ladelper le partite in programma – appunto – domenica 19 marzo. Non solo Festa del Papà. Domenica 19 marzo, infatti, segna anche il culmine della 27esima giornata di campionato inaugurata nella serata di venerdì 17 con la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli e proseguita con la sconfitta del Milan a Udine di sabato 18. Si tratta di una giornata che ha attirato l’attenzione del Governo e delle prefetture su di sé dopo i gravi scontri che mercoledì 15 marzo hanno ...

