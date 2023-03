Tragico incidente in Val di Vara | muore padre di famiglia di 62 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiLombardia : Tragico incidente nel mantovano: morta una 53enne, ferito il figlio - infoitinterno : Tragico incidente a Vivaro, muore incastrato sotto al trattore - pescaranews : E' deceduto all'Ospedale di Chieti oggi alle 13 in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte sulla... - nordest24 : Tragico incidente a Vivaro tra trattore ed auto: un morto - sansalvonet : E' deceduto all'Ospedale di Chieti oggi alle 13 in seguito a un incidente stradale avvenuto questa notte sulla... -

Lo schianto ieri mattina a Sesta Godano, l'auto ha invaso l'altra corsia e ha colpito frontalmente un pulmino. Massimo Gioan, la vittima, era originario della Spezia ma abitava a Borghetto, lascia la ...Ilstradale è avvenuto nella serata di sabato 18 marzo 2023: una donna di 53 anni ha perso la vita mentre il figlio di 19 anni è stato elitrasportato in gravi condizioni in ospedale a ...TERAMO - Lungo la strada di tornanti tra Pietracamela e Prati di Tivo, sulla montagna della provincia di Teramo, sono morti, il 4 marzo in unstradale, Giorgio Bellachioma, 43 anni, e il nipote Andrea Cecca, 28, entrambi originari di Villanova di Guidonia. Giorgio da cinque anni viveva nel Teramano con la sua compagna ...

Tragedia a Bardolino: incidente tra moto e furgone, un morto Prima Verona

Era originaria di Cremona la vittima del fuori strada di sabato sera a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Simona Migliorini, 53 anni, residente a Cavriana, è stata sbalzata fuori ...Gabriele Maestrini, padre di Elena Maestrini (nella foto), la 21enne morta nell’incidente del pullman in Catalogna il ... dai magistrati spagnoli (che hanno sempre liquidato il tragico evento come un ...