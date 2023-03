Traffico Roma del 19-03-2023 ore 18:30 (Di domenica 19 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Il poco Traffico presente in questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare e concentrato lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud più trafficata la diramazione Roma Sud in particolare tra Torrenova e per chi arriva dall’autostrada del Sole tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est lavori in programma per il Sotto via di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII e Lungotevere Gianicolense domani lunedì 20 a partire dalle 21 il tratto chiuderà fino alle 6 del mattino successivo lavori programmati fino al 24 marzo e la tappa dell’ International Street Food giunge oggi alla termine Cibo di Strada e le ricette internazionali sono a disposizione dei Romani fino ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Il pocopresente in questo tardo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare e concentrato lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazioneSud più trafficata la diramazioneSud in particolare tra Torrenova e per chi arriva dall’autostrada del Sole tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est lavori in programma per il Sotto via di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII e Lungotevere Gianicolense domani lunedì 20 a partire dalle 21 il tratto chiuderà fino alle 6 del mattino successivo lavori programmati fino al 24 marzo e la tappa dell’ International Street Food giunge oggi alla termine Cibo di Strada e le ricette internazionali sono a disposizione deini fino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoanto8483 : RT @rome_sea: @AlbertoAgliotti @EZanchini Di 'meno auto' ne sta parlando chi?Da @gualtierieurope e @BeppeSala neanche una parola sullo #sma… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code tra Portonaccio - Galla Placidia e Tangenziale Est ? Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Gaetano Mazzoni ?????? #Traffico rallentato altezza Via di Montespaccato #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Trionfale ?????? #Traffico rallentato altezza Via Vincenzo Chiarugi in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - gjscco : RT @Infinity_999: 200 treni al giorno, significa UNO OGNI 7,2 minuti, giorno e notte, nel corso delle 24 ore. Un traffico del genere non c'… -