Traffico Roma del 19-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e si rallenta anche in tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso Grottaglie sulla via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in corso la ventottesima edizione della maratona dichiusura alstanno ancora interessanti quartieri Parioli Villaggio Olimpico e Flaminio divieti di transito anche al rione Prati e nelle zone del centro del Colosseo Circo Massimo e Trastevere nuove linee di bus sono sospese altri nove sono deviate 50 invece limitate alle 18 allo stadio Olimpico il derby tra Lazio ele modifiche alla viabilità con le chiusure ale i divieti di sosta scatteranno ...