Traffico Roma del 19-03-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 19 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si rallenta sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia in esterna tra Salaria e Flaminiaanche la Flaminia in uscita dadal raccordo a Prima Porta in corso la ventesima edizione della maratona dichiusure alstanno interessando di quartiere II Parioli Villaggio Olimpico e Flaminio divieti di transito anche al rione Prati e nelle zone della centro Colosseo Circo Massimo e Trastevere 9 Leni di buste sono sospese al 39 sono deviate 50 invece quelle limitate nel pomeriggio dalle 15 alle 18 un corteo sfilerà da Piazza di Porta San Giovanni Piazza Vittorio previste deviazioni e limitazioni per 15 linee di trasporto pubblico alle 18 allo stadio Olimpico il derby Laziole modifiche alla ...