Traffico Roma del 19-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Prenestina e Casilina si rallenta in uscita daanche sulla via Flaminia dal raccordo a Prima Porta in corso la 28A edizione della maratona dichiusura alstanno interessando i quartieri Parioli Villaggio Olimpico e Flaminio divieti di transito interessano anche il Rione Prati le zone del centro del Colosseo Circo Massimo e Trastevere 9 linee di bus sono sospese al 39 sono deviate 50 invece quelle limitate alle 12 a piazza San Pietro in programma l’Angelus previste le consuete modifiche alla viabilità è tutta l’area circostante il pomeriggio dalle 15 alle 18 ho in programma un corteo da Piazza di Porta San Giovanni a Piazza Vittorio previste deviazioni ...