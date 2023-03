Traffico Roma del 19-03-2023 ore 07:30 (Di domenica 19 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico regolare al momento sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari oggi si svolge la 28A edizione della maratona di Roma il percorso di 42 chilometri si snoda lungo Piazza Venezia al Circo Massimo Caracalla la zona della Basilica di San Paolo oltre a piramide Ostiense Marconi Portuense Testaccio vari tratti di Lungotevere San Pietro e Castel Sant’Angelo ancora Prati il Foro Italico il Flaminio Viale Parioli il Villaggio Olimpico è di nuovo la zona della Flaminio del centro Piazza Venezia e i Fori Imperiali durante la manifestazione sono previste chiusure al Traffico sono 9 linee di bus al 39 saranno deviate 50 invece le linee limitate sempre questa mattina alle 12 a piazza San Pietro in programma l’Angelus previste nelle consuete modifiche alla viabilità in tutta ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare al momento sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari oggi si svolge la 28A edizione della maratona diil percorso di 42 chilometri si snoda lungo Piazza Venezia al Circo Massimo Caracalla la zona della Basilica di San Paolo oltre a piramide Ostiense Marconi Portuense Testaccio vari tratti di Lungotevere San Pietro e Castel Sant’Angelo ancora Prati il Foro Italico il Flaminio Viale Parioli il Villaggio Olimpico è di nuovo la zona della Flaminio del centro Piazza Venezia e i Fori Imperiali durante la manifestazione sono previste chiusure alsono 9 linee di bus al 39 saranno deviate 50 invece le linee limitate sempre questa mattina alle 12 a piazza San Pietro in programma l’Angelus previste nelle consuete modifiche alla viabilità in tutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 07:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma! #Luceverde - brulmofit : i bambini in italia è aiuto i bambini in russia è sequestro night club a roma sono per beneficienza I night club… - G_Sciarrettasr : @Vale2k2 Col traffico non sanno che sono 4 ore di aereo pure roma nord-sud - xsweetari : Dovete considerare che col traffico di Roma la distanza tra Roma nord e Roma sud è più o meno quella -