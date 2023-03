Tracy Quade | chi è l’ultima moglie di Bobby Solo | età | lavoro | figlio | matrimonio | data di nascita | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 marzo 2023) È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche il famosissimo cantante e musicistache rilascerà una toccante intervista sulla sua vita privata. Ha avuto una storia amorosa molto turbolenta: sapete chi è la suaultima? Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lei! La vita privata dinel dicembre del 1967 ha sposato Sophie Teckel, una ballerina francese. Dalla loro unione sono nati tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). Le cose sono peggiorante con gli anni e nel 1991 i due hanno divorziato e preso strade diverse. Dopo poco,ha ...