Tottenham | Carragher critica Conte | “Non puoi parlare della tua squadra in quel modo se guadagni così tanto”

(Di domenica 19 marzo 2023) Jamie, ex calciatore che ha fatto la storia del Liverpool, ha fortementeto Antonioper lo sfogo di cui si è reso protagonista il tecnico italiano nel post partita di Southampton-. “vuole essere esonerato durante questa sosta – ha scrittosu Twitter – e ildovrebbe farlo stasera stesso.lo che dice sul fatto che gli Spurs non vincono da molto tempo è giusto, ma non devidel tuo club, soprattutto quando ti viene corrisposta una fortuna d’ingaggio. La crescita dell’Arsenal in questa stagione, dopo che nella scorsa aveva finito il campionato più in basso del, distrugge molte delle sue argomentazioni”. SportFace.

... ma secondo Thierry Henry è meglio puntare su Harry Kane , punta delappena uscito agli ottavi contro il Milan. Oggi opinionista tv sulla Cbs, il francese era in diretta con Jamie...Quindi, no: non tornare al, non fare errori dettati dal romanticismo.dice Ancelotti e Mourinho sono eccezioni di una regola non scritta: i ritorni non pagano. Guarda Allegri alla ...Le parole di Jamie, ex difensore, sulle prestazioni di Erling Haaland con il Manchester City. I dettagli Jamie, dopo la sconfitta del Manchester City contro il, ha analizzato l'impatto di Erling Haaland sulla Premier League a Sky Sports News. PAROLE - "Penso che abbiamo visto solo il 60% di ...

Jamie Carragher has hit out at Antonio Conte after the Tottenham Hotspur manager was left fuming after his side's 3-3 draw against Southampton. Spurs surrendered a two-goal lead against Southampton