Torino-Napoli, vergogna contro Cannavacciuolo: "Cuoco di me**a" (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto a Torino per 0-4 grazie alla doppia rete di Victor Osimhen e ai gol di Kvaratskhelia e Ndombele. Tre punti in trasferta che portano gli azzurri a quota 71 punti in campionato con un vantaggio, in attesa del triplice fischio al derby d'Italia, di 21 punti sull'Inter secondo. FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen Cori offensivi nei confronti di Cannavacciuolo Ospite d'eccezione quest'oggi all'Olimpico di Torino lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, purtroppo protagonista di uno spiacevole episodio con i tifosi granata. Mentre il rinomato Cuoco partenopeo era in tribuna a seguire il match, infatti, è stato preso di mira da alcuni supporter del Torino che hanno intonato cori offensivi nei suoi ...

