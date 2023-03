Torino-Napoli, Serie A: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 19 marzo 2023) Allo stadio Grande Torino di Torino si gioca il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, l’ottava del girone di ritorno: Torino-Napoli. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi. I padroni di casa sognano l’Europa, mentre gli ospiti sono ad un passo dal titolo. Nella partita di andata, giocata al Diego Maradona Stadium, è arrivato il successo degli azzurri per 3-1, con gol di Zambo Anguissa, doppietta, e Kvaratskhelia, di Sanabria il gol granata. Il momento delle due squadre Photo credits: Torino Football ClubIl Torino ha vissuto un’estate abbastanza travagliata con la perdita di elementi importanti come Andrea Belotti, Bremer e Brekalo ma in entrata sono arrivati comunque giocatori di spessore, su tutti Vlasic e Schuurs. Il rendimento del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Allo stadio Grandedisi gioca il match valido per la ventisettesima giornata diA, l’ottava del girone di ritorno:. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi. I padroni di casa sognano l’Europa, mentre gli ospiti sono ad un passo dal titolo. Nella partita di andata, giocata al Diego Maradona Stadium, è arrivato il successo degli azzurri per 3-1, con gol di Zambo Anguissa, doppietta, e Kvaratskhelia, di Sanabria il gol granata. Il momento delle due squadre Photo credits:Football ClubIlha vissuto un’estate abbastanza travagliata con la perdita di elementi importanti come Andrea Belotti, Bremer e Brekalo ma in entrata sono arrivati comunque giocatori di spessore, su tutti Vlasic e Schuurs. Il rendimento del ...

