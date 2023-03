Torino-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Napoli, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. La capolista vuole l’ennesima vittoria di questa stagione trionfale, ma contro i granata non sarà affatto facile per un modo di giocare totalmente agli antipodi rispetto agli azzurri. Poi la sosta, dunque entrambe daranno tutto: chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 19 marzo. Torino-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. La capolista vuole l’ennesima vittoria di questa stagione trionfale, ma contro i granata non sarà affatto facile per un modo di giocare totalmente agli antipodi rispetto agli azzurri. Poi la sosta, dunque entrambe daranno tutto: chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 19 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi. SportFace.

