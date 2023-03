Torino-Napoli | le probabili formazioni

(Di domenica 19 marzo 2023) Alle ore 15 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Juric e Spalletti Alle ore 15 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Juric e Spalletti.(3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty/Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - infoitsport : Torino-Napoli, perché sì e perché no: granata attesi da una missione impossibile - CalcioNapoli24 : - Spazio_Napoli : #Osimhen e #Kim diffidati: con un cartellino giallo salterebbero il big match con il #Milan ?? Li lascereste in pan… -

Inter - Juventus X primo tempo (quota 2,10) Lazio - Roma under (1,50)X (3,60) Terno da 11,3 volte la postaCommenta per primo Non solo, Inter - Juve e Barcellona - Real Madrid. La domenica della festa del papà regalerà, forse, anche un attesissimo Derby della Capitale Lazio - Roma , con Sarri e Mourinho che si ...Allo Stadio Olimpico Grande, oggi alle 15, interessante partita tra i padroni di casa dele il. Da una parte, i granata sperano nell'Europa, dall'altra gli azzurri sono già nel countdown scudetto. Juric deve fare a meno di Karamoh e Miranchuk, sostituiti da Vlasic e Radonjic;...

Stadio San Siro. La formula della Champions League non piace Decisi di venire giù al Napoli perché c’era l’opportunità di giocare la Coppa dei Campioni, volevo vincerla col Napoli. Rivedere oggi ...Il messicano prenderà il posto di Politano, per il resto confermato in blocco la formazione tipo. Il Torino perde per infortunio Miranchuk Il Napoli alle 15 domani affronterà Torino all’Olimpico ...