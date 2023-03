(Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 27° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Lo Cicero, e dal quarto uomo Fabbri. VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e Di Martino. Calcio d’inizio ore 15 allo Stadio Olimpico “Grande”. Dopo la pesante sconfitta nel derby della Mole, ilè riuscito subito a riprendersi racimolando due vittorie di fila contro Bologna e Lecce. Nell’ultimo turno gli uomini di Juric, sono stati capaci di chiudere la pratica sul campo dei salentini già nella prima frazione. I gol di Singo e Sanabria, hanno garantito il secondo successo consecutivo, trascinando i granata in nona posizione a quota 37 punti. Questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Napoli ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoNapoli - Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - zizionice : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | In campo alle 15: Fiorentina-Lecce e Torino-Napoli #ANSA - Spazio_Napoli : Juric incensa Spalletti: “Voglio rubargli un paio di cose” -

CLASSIFICA SERIE A:punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan* 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus** e Udinese * 38,e Bologna* 37,Sassuolo* 36, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e ...CLASSIFICA SERIE A:punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan* 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus** e Udinese * 38,e Bologna* 37,Sassuolo* 36, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e ...... Nuytink, Zanoli Recupero : nessun minuto nel primo tempo e 7' nella ripresa Convocati... Anche asiamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo per ...

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Ivan Juric, allenatore del Torino, pochi minuti prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfoni di DAZN per parlare della sfida delle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino: "Penso che ...Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Napoli, valida per la 27esima giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue ...